Türk halkının en güvendiği siyasetçi belli oldu

Türk halkın en fazla güven duyduğu ünlü isimler ve siyasetçiler belli oldu.

Güncellenme 18 Şubat 2019 10:18

Gezici Araştırma Merkezi, Türk halkın en fazla güven duyduğu isimleri belirledi. Listenin zirvesinde; Uğur Dündar, Acun Ilıcalı, İsmail Küçükkaya, Hande Fırat ve Ahmet Hakan ilk beşinci sırada yerini aldı. Araştırmada, en güvenilir siyasetçi olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı.

Araştırma yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi

Gezici Araştırma Merkezi tarafından yapılan “Türkiye'nin en güvenilen isimleri” araştırmasının sonuçları yayınlandı. Araştırma, Türkiye genelinde 30 il ve 38 ilçeye bağlı 84 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 3 bin 764 kişinin katılımıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

En güvenilir isim Uğur Dündar

Buna göre Türkiye’nin en güvenilir isimleri listesinde Uğur Dündar zirvenin sahibi olurken, ikinci sırada Acun Ilıcalı, üçüncü sırada İsmail Küçükkaya, dördüncü sırada Hande Fırat, beşinci sırada ise Ahmet Hakan yer aldı.

En güvenilir siyasetçi Süleyman Soylu

Araştırmanın yayınlanan sonuçlarına göre, Türkiye’nin en fazla güven siyasetçi sıralamasında zirveyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aldı. İkinci sırada Özgür Özel, üçüncü sırada Hulusi Akar, dördüncü sırada Binali Yıldırım, beşinci sırada ise Muharrem İnce yer aldı. Listede sadece 4 kadın siyasetçi yer aldı.

Listede yer alan ilk 34 siyasetçi ise şu şekilde:

Süleyman Soylu, Özgür Özel, Hulusi Akar, Binali Yıldırım, Muharrem İnce, Fethi Yıldız, Ümit Özdağ, Selin Sayek Böke, Mevlüt Çavuşoğlu, Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş, Mehmet Özhaseki, Ali Babacan, Semih Yalçın, Oğuz Kaan Salıcı, Mustafa Şentop, Hakkı Saruhan Oluç, Sera Kadıgil, Koray Aydın, Durmuş Yılmaz, Barış Yarkadaş, Umut Oran, Ahmet Şık, Abdüllatif Şener, Cem Uzan, Meral Danış Bektaş, Önay Alpago, Abdullah Gül, Bülent Tezcan, İbrahim Kalın, Ali Türkşen, Mustafa Sarıgül, Sinan Oğan ve Zülfü Livaneli.