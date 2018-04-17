Türk halkı hayatından memnun mu?

IPSOS'in araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 72'si boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçiriyor, yüzde 35'i hiç kitap okumuyor, yüzde 44'ü hiç sinemaya gitmemiş.

Güncellenme 17 Nisan 2018 14:24

IPSOS tarafından gerçekleştirilen Türkiye'yi Anlama Kılavuzu adlı araştırmaya göre eski yıllarda insanların daha mutlu olduğu ve bu oranın yüzde 76 olduğu ortaya çıktı.

Yüzde 76 eskiyi özlüyor

Araştırmaya göre, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün geçmişe özlem duyduğu, böylece, 'Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum' diyenlerin oranının yüzde 76 olduğu saptandı.

Rapor, 2015-2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi üzerinde yapıldı. Araştırma, Türkiye'nin tüketim alışkanlıkları, hobileri, yaşam tarzı ve boş vakitlerinde neler yaptıkları gibi çeşitli açılardan ele alarak tamamlandı. Bu kapsamda elde edilen raporda, nüfusun yüzde 68'inin dış dünyanın acımasız olduğunu, bazı tahmin edilemeyen sebeplerden ötürü evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissettikleri tespit edildi.

Yüzde 72 kişi AVM’de zaman harcıyor

Yine araştırmada, yüzde 72'nin boş vakitlerini AVM'de geçirdiği, buralarda geçirilen sürenin ortalama üç saat olduğu, Türk halkının yüzde 35'inin hiç kitap okumadığı, yüzde 44'ünün ise hiç sinemaya gitmediği tespit edildi. Türkiye'de hiç konsere, tiyatroya ve operaya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 64 olarak belirlendi.

Türk halkı hayattan memnun mu?

Türk halkının hayattan memnun olup olmadığı da belli oldu. Buna göre, işsizlik, hayat pahalılığı ve döviz kurlarında yaşanan artış, halkın memnuniyetsizlik nedenleri arasında başı çekti. Bu başlıklar çerçevesinde medyaya 270 bin üzerinde haber yansırken bu konuların medya gündemini belirlediği belirtildi.

Yüzde 63 ev sahibi

Türkiye'deki bireylerin hane özelliklerine bakıldığında, yüzde 63'ün ev sahibi olduğu geriye kalan yüzde 24'ün ise kiracı olduğu, yüzde 12'nin ise kira vermeden oturduğu, yüzde 1'in ise lojmanda ikamet ettiği belirtildi.