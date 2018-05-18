Türk halkı Filistin'e destek için Yenikapı'da!

Vatandaşlar, Yenikapı'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için akın akın bölgeye gitti.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 16:56

Yenikapı'da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine vatandaşlar adeta akın etti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın düzenlediği mitinge yüzlerce vatandaş akın etti. Mitingin yapıldığı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi.

Miting alanının etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı.

Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı

Güvenlik bölgelerinden alan giren vatandaşlara Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Dev mitingi takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu alana geldi.

Kimler katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de mitinge katılması bekleniyor.