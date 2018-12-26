Türk hackerlardan Yunanistan'a: Bir gece ansızın gelebiliriz!

Türk hackerlar, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına, “Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir" notunu bıraktı.

Güncellenme 26 Aralık 2018 15:22

Türk hackerlar, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesini ve mail sistemini hackledi. Hackerlar hacledikleri siteye, “Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" notunu bıraktı.

Yunan Savunma Bakanı’na karşılık yapıldı

Türk hackerlar, Yunan Savunma Bakanının Türkiye yönelik son günlerde yaptığı bir takım açıklamalara, Türk hackerlar tarafından siber saldırıyla karşılık verildi. Cyber-Warrior Akıncılar Tim tarafından gerçekleştirilen saldırılarda, Yunan güvenlik kuvvetlerinin göçmenlere karşı tutumunun da etkili olduğu belirtildi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz”

Yapılan siber saldırılarda ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığının mail sistemini ve ulusal strateji sitesinin internet adresi hacklendi. Siteye giriş yapan kullanıcılar ise "Bir gece ansızın gelebiliriz! Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz. Tarihin mutlaka bir gün tekerrür edebileceğini sizlere hatırlatıyoruz" yazısını gördü.

“Birçok medya kuruluşu da hedefimizdedir”

Hackerlar tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan'a yapılan saldırılar devam etmektedir. Birçok medya kuruluşu da hedefimizdedir. Yunanistan hükümeti, bu şekilde siyaset yapmaya devam ettiği takdirde Yunanistan'a olan saldırılarımız devam edecektir" şeklinde ifadelere yer verildi.