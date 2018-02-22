Türk güzeli Derya, Almanların ilgi odağı oldu!

Miss Germany 2018'nin 22 finalisti arasına giren Türk kökenli güzel Derya Sipahi, Alman medyasının ilgi odağı oldu.

Güncellenme 22 Şubat 2018 14:49

Almanya'da düzenlenen "Miss Germany 2018" finalistlerinden olan Derya Sipahi Alman basınının ilgi odağı oldu.

24 Şubat Cumartesi akşamı Almanya'daki en büyük eğlence parkı olan Avrupa Parkı'nda "Miss Germany 2018" finali için yarışacak olan Derya Sipahi 22 kişi ile yarışacak. Hessen eyaletini temsil eden, Frankfurt kentinden Kayseri kökenli 25 yaşındaki Derya Sipahi, podyumda jürinin oylarını lehine çevirmek için yarışacak.

Mesleği yönetim danışmanlığı olan Derya Sipahi'nin boyu 1.75, gözleri kahverengi, uzun ve siyah saçlı. Daha şimdiden Alman basınının ilgi odağı olan Derya Sipahi, Bild gazetesinde ve çok sayıda yerel yayında tanıtılırken aynı gün internet haber portalı T-Online'da da geniş yer verildi.

Sipahi, boş zamanlarında seyahat etmeyi, dans etmeyi, jetSki yapmayı seviyor. Güzel manken ayrıca memleketi olan Kayseri'nin meşhur mantı yemeğine bayılıyor. Avrupa Parkı'nda finale hazırlanan Derya podyum çalışmaları için son hazırlıklarını tamamlıyor.