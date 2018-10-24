Türk güvenlik güçlerine Suudi engeli!

Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı soruşturma kapsamında araştırma yapan Türk birimlerine izin vermedi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 14:33

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türk güvenlik birimlerinin Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu bahçesindeki kuyuda arama yapmasına izin verilmediği ortaya çıktı.

Soruşturmada detaylara ulaşıldı

Gelen bilgilere göre, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturmalar kapsamında, emniyet güçleri konsolosluk binası ve konutunda delil araması yaptı.

Suudi yetkililer izin vermedi

Konsolosluk bahçesinde ve kuyuda da arama yapmak isteyen güvenlik güçlerine Suudi yetkililerce izin verilmediği öğrenildi.