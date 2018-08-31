Türk Girişimcilere 8.5 Milyon Dolar Yatırım

startups.watch verilerine göre 2018 yılının 2.çeyreğinde de Türkiye'deki girişimlere yabancı yatırımlar devam etti. Yılın ilk çeyreğinde 19 milyon dolar yatırım gelmişti,

Güncellenme 31 Ağustos 2018 19:06

Yılın ilk çeyreğinde 19 milyon dolar yatırım gelmişti, yılın 2. çeyreğinde ise 8.5 milyon dolar yatırım geldi. 2. çeyrekte rakamlar ufalmış olsa da yılın ilk yarısı 27.5 milyon dolar civarında bir yatırım ile kapanmış oldu.

RİSKTEN KAÇIŞ YATIRIMLARI ETKİLEDİ

2. çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla daha az yatırım gelmesinde, yatırımcıların riskten kaçan tavrının olduğu düşünülüyor. Özellikle uluslararası piyasaları söylemleri ve ticaret savaşı (trade wars) imaları ile korkutan Trump politikaları, bunun yanında FED'in faiz politikası ve dolarları Amerika'ya geri çekme çabası uluslararası yatırımcının risk alma potansiyelini düşürdü. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'deki girişimler 8.5 milyon dolar yatırım almayı başardı. Yılın 3 ve 4. çeyreğinde toplamda daha yüksek yatırımlar bekleniyor.

2. ÇEYREĞİN YILDIZI OBİLET.COM OLDU!

2018 yılının 2. çeyreğinde en büyük yatırımı alan girişim obilet.com oldu. Değerlemesini 150 milyon TL'nin üzerine çıkaran obilet.com sadece çeyreğin değil 2018 yılının da en yüksek yatırım alan şirketlerinin başında geliyor. Türkiye'nin en başarılı ve istikrarlı girişimlerinden olan obilet.com, online olarak otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştiriyor. Firma kurucu ortağı Ali Yılmaz, yatırım sonrasında Avrupa, Orta Doğu gibi coğrafyalara doğru da işlerini büyütüp, bu bölgelerin de market lideri konumuna gelmek istediklerini belirtti. obilet.com'dan sonra en çok yatırımı tapu.com aldı. Tapu.com ise emlak pazaryeri formunda çalışan bir online platform. Bu iki girişime de yatırımın EarlyBird Venture Capital'dan gelmesi dikkat çekti.