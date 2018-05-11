"Türk F-35A" ne zaman Türkiye'ye getirilecek?

F-35A'nın 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceği belirtildi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 10:31

10 Mayıs'ta Fort Worth Teksas'taki Lockheed Martin tesislerinden havalanan 18-001 kuyruk numaralı uçak, Test Pilotu Commander Wilson tarafından uçuruldu.

21 Haziran’da Türkiye’ye getirilecek

Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. F-35A üzerinde yer alan Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.

Malatya’da konuşlandırılacak

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, pilot eğitimlerinin tamamlanması sonrası ve ikinci uçağın da tesliminin ardından F-35'lerin Malatya'da konuşlu 7. Ana Jet Üs Komutanlığına getirilmesi planlanıyor. F-4'lerin yerini alacak beşinci nesil savaş uçakları için üs komutanlığındaki hazırlıklarla hangarların yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.