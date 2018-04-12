Türk ekonomisi yeni bir dış saldırı ile karşı karşıya

Abdülkadir Selvi, dolardaki yükselişi değerlendirerek Türk ekonomisinin yeni bir dış saldırı ile karşı karışa olduğunu iddia etti.

Güncellenme 12 Nisan 2018 11:42

Dolar ve Euro'nun önlenemez yükselişini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Türk ekonomisine saldıranlara seslenerek, "başaramayacaksınız" dedi.

Ekonomiye dış saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ”Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız. 15 Temmuz’da, Suriye’de, Irak’ta daha önceki oyunlarınızda nasıl başaramadıysanız şimdi de öyle başaramayacaksınız” sözlerini köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi, bu cümlelerle Türkiye, ekonomisinin yeni bir dış saldırı ile karşı karşıya olduğu mesajı verilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Ankara güven verecek adımlar atmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da benzer yönde değerlendirmeler yaptığını hatırlan Selvi, iktidarın dolardaki yükselişi bir dış saldırı olarak gördüğünü, isabetli tespitle birlikte piyasaların tedbiri de iktidardan beklediğini, Ankara’nın piyasalara güven verecek adımlar atması gerektiğini, ABD-Rusya restleşmesinin, yakında bir saldırıya dönüşeceğini, işin Suriye işi olmaktan çıktığını ve Trump’ın ‘güç oyununa’ dönüştüğünü belirtti.