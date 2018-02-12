Türk bayrağına çirkin saldırı

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren'de Türk bayrağına yönelik saldırı gerçekleştirildi.

Güncellenme 12 Şubat 2018 21:37

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yıl dönümü nedeniyle şehrin dört bir yanına asılan bayrakların arasında Türk bayrağı da yer alırken, Bajram Hoti adlı Facebook kullanıcı hesabından paylaşılan görüntülerde çirkin saldırıyı ortaya koyan görüntüleri paylaştı.

Görüntülerle bir saldırganın şehirdeki bir aydınlatma direğinde asılı duran Türk bayrağını indirdiği ve ardından yere fırlatıp üzerine bastığı çirkin olay ortaya çıktı.

Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğundan ise saldırıya ilişkin kınama mesajı geldi.

Türk bayrağına yönelik saldırıya ilişkin Prizren Belediyesi ve Kosova Emniyetiyle temasa geçildiği belirtilerek, "Bayrağımıza yapılan bu çirkin ve menfur saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.