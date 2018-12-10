Turgut Altınok, yeniden AK Parti'nin adayı

AK Parti’nin Keçiören Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olacağı belirtildi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 15:02

AK Parti’nin Keçiören Belediye Başkanı adayının bir dönem efsane başkan diye hitap edilen Turgut Altınok olduğu belirtildi.

Bu gelişme sonrası açıklama yapan Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la el sıkıştıkları fotoğrafları paylaşarak, "Hayırlara vesile olur inşallah" ifadelerini kullandı.

Gökçek’le anlaşamadı

2004 ve 2009 yılları arasında AK Parti’nin Keçiören Belediye Başkanlığı görevi yapan Turgut Altınok, aynı dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le anlaşamadığı için aktif siyaseti bırakmıştı.

Tekrar AK Parti’de

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Altınok, Gökçek’in görevden alınması ile yenden AK Parti saflarına katıldı.

Gökçek’in oğlu aday olacak iddiası

Mart 2019 yapılacak yerel seçimlerde Melih Gökçek’in Ahmet Gökçek’in AK Parti’nin Keçiören Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilmişti. Gökçek bu haberleri yalanmazken, diğer oğlu Osman Gökçek’in de Sincan’dan başkan adayı olacağı ileri sürülmüştü.

Kızı İyi Parti’den istifa etti

Turgut Altınok'un AK Parti’nin Keçiören adaylığının kesinleşmesi üzerine Haziran ayında İyi Parti’ye katılan kızı Ayça Altınok, partisinden istifa etti. Öte yandan GİK üyeliği görevini de bıraktı.