TÜRGEV, sunucularının hacklendiğini ve bağışçılarının kimlik bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 11:49

Türkiye genelinde çok sayıda yurtları bulunan ve genellikle kız öğrenciler için yurt ve burs imkanı sağlayan TÜRGEV, hacklendiğini duyurdu.

TÜRGEV’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sunucuların hacklendiği ve bağışçıların bilgilerinin çalındığı duyuruldu. Vakıf, ileriki günlerde bu bilgilerin açıklanma ihtimaline karşılık şimdiden duyuru yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

“Uzman ekipler çalışıyor”

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

“Bilgiler kamuoyu ile paylaşılabilir”

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

“Sürecin takipçisi olacağız”

Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."