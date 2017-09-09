Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi!

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 09 Eylül 2017 16:32

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nazımiye ilçesi kırsalında dün operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonda, bir teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu teröriste ait kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 el bombası, örgütsel doküman ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.