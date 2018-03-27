Tunceli-Erzincan kara yolunda çıkan çatışma nedeni ile yol trafiğe kapatıldı!
Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli- Erzincan kara yolu Pülümür Vadisi'nde Mehmetçik tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü PKK ile çatışma çıktı. Karayolu çatışma sırasında trafiğe kapatıldı. Olayda 2 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.
Operasyon devam ediyor
Terör örgütü PKK'ya karşı Tunceli'de yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.
İHA’lar tespit etti
Sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.
2 terörist öldürüldü
Tespit edilen teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden 2 kişi öldürüldü. Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu trafiğe kapatıldı. Çatışma devam ediyor.