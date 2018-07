Tuncay Özkan'dan İnce'ye: Kaba adam!

Twitter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce'ye Tuncay Özkan cavap verdi.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 16:56

24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den 8 puan daha az oy alan CHP’de sular durulmuyor.

İmza topladılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmama konusunda ısrarcı olurken, Genel Başkanlık koltuğunda gözü olan İnce ve taraftarları ise imza toplayıp, kurultaya giderek yönetimi değiştirmeyi planlıyor.

İsim vermeden Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi

İmza tartışmaları sürerken ve 59 İl Başkanı’nın açıklaması sonrası İnce sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. İnce, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında” dedi.

Tuncay Özkan’dan cevap: Kaba adam

İnce’nin paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu yanlısı olan Tuncay Özkan bir açıklama geldi. Twitter hesabı üzerinden İnce’ye cevap paylaşımı yapan Özkan, “Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP KENDİ DİYALEKTİĞİNDEN KOPARILAMAZ. Tek adamlar değil CHP önemli” dedi.