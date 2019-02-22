Tunç Soyer: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kapısını çalacağız

Tunç Soyer, İzmir'in Ankara'dan bütçe alamadığı iddiaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkesin kapısını çalacaklarını söyledi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 12:13

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, Ankara’dan bütçe almakta zorlandıkları iddiaları konusunda açıklamada bulundu. Soyer, kaynak için gerekirse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil herkesin kapısını çalacaklarını, kimseden lütuf ya da bahşiş beklemediklerini, İzmir'in hakkı olanı herkesten talep edeceklerini, bu nedenle herkesin kapısına gideceklerini belirtti.

Bütçe sıkıntısı yaşanıyor mu?

Büyükşehir belediyesinde bütçe sıkıntısını kaynak kullanımı ve bütçe disiplini ile aşmayı planladıklarını da açıklayan Soyer, kaynakların kullanımı konusundaki stratejik tercihlerini değiştireceklerini, bütçe disiplinini koruyacaklarını, vatandaşın da dahil olacağı finansman modelleri üretmek istediklerini, buna en güzel örneğin de güneş enerjisi kooperatiflerinin olduğunu ifade etti.

“O sözler Victor Hugo'dan alıntıdır”

Soyer, İzmir’in en büyük projeleri arasında katı atıkların bertaraf edilmesi, ulaşım ve altyapı olduğunu, İzmir’in 'uyuyan bir güzel' gibi olduğunu, bu sözlerin Victor Hugo'dan alıntı olduğunu, İzmir'in adını örgütlü ilk kadın hareketi olan Amazonların kraliçesinden aldığını, İzmir'in kadınların önde olduğu bir şehir olduğunu söyledi.

“İzmir için iade-i itibar peşindeyiz”

Akdeniz çanağında bir işbirliği içerisine girmek istediklerini dile getiren Soyer, İzmir'in İskenderiye, Beyrut, Atina, Roma, Marsilya ve Barcelona ile birlikte çalışacağını söyledi. İzmir'i global dünyanın güçlü bir aktörü haline getirmeyi hedeflediğini söyleyen Tunç Soyer, İzmir'in lider bir kent olmaması için hiçbir neden olmadığını savundu. İzmir'in 150-200 yıldır kan kaybettiğini söyleyen Soyer, İzmir'in layık olduğu yere gelmesi için iade-i itibar peşinde olduklarını dile getirdi.