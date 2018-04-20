Tump'tan Putin'e sürpriz davet!

Suriye saldırısı öncesi Twitter'dan Putin'e tehdit mesajları atan Trump bu kez Rus lideri ülkesine davet etti.

Güncellenme 20 Nisan 2018 10:11

ABD Başkanı Doland Trump, Rusya tarafından İngiltere'de zehirlenerek öldürülen Rus ajan Skripal krizi ve Duma'daki kimyasal saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tehdit dolu mesajlar paylaşmıştı. Trump, Twitter'dan "Akıllı füzeler geliyor" ifadeleri ile bir paylaşım yapmış, daha sonra ise İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu üçlü koalisyonla Suriye'yi vurmuştu.

Tump’tan Putin’e davet

Tüm olaylardan sonra ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, Rusya Lideri Putin'in Washington'a davet etti.

Yaşanan bunca olaya rağmen iki lider telefon görüşmesi yaptı. Trump, Putin'e bu görüşme sırasında Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi.

Lavrov açıkladı

Suriye'de karşı karşıya gelen iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Trump'ın Rusya lideri Putin'i Washington'a davet ettiğini duyurdu.

Lavrov'un açıklamasına göre, iki lider telefonda görüştü. Trump, Putin'e kendisini Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyledi. Putin ise bu talebi memnuniyetle karşıladı.

Lavrov, ABD'nin Suriye'ye saldırı yapmadan önce Moskova tarafından kırmızı çizgilerin iletildiği ve bahsi geçen bu saldırıda Rusya'nın taleplerine aykırı davranılmadığını belirtti.

Twitter’dan tehdit etmişti

Trump, Suriye saldırısı öncesi Twitter'dan paylaştığı mesajlarla dünyayı ayağa kaldırmıştı. Trump, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" demişti ve hafta sonunda ise beklenen saldırıyı gerçekleştirmişti.

Fransa ve İngiltere saldırıya destek verdi

ABD'nin bu saldırısına Fransa ve İngiltere'de destek vermiş, saldırıda Esed'e ait üç kimyasal silah tesisi vurulmuştu. Rusya ise üç ülkenin fırlattığı füzelere karşılık vermedi.