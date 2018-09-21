Tümer Metin, Dinamo Zagreb yenilgisinde oyuncuları suçladı

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendirdi.

Güncellenme 21 Eylül 2018 16:39

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildiği maçı değerlendiren Tümer Metin, "Taktiğiniz tutmayabilir, hocanız yanlış tercihler yapabilir ama o formayı giyiyorsanız mücadele etmek zorundasınız” dedi.

“Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım”

Fenerbahçe’nin ilk yarıya 2-0 mağlup girdiğini hatırlatan Metin, “Ne konuştu diye düşünüyorum. Hocalar en kötü şöyle söyler: Beyler çıkalım ikinci yarıyı 0-0 gibi oynayalım. Cocu, haftasonu oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kadroda rotasyon yapabilir. Tamam mantıklı geliyor. İlk yarıda 2-0 geriye düşmüşsün. Yedek kulübesinde Ayew ve Slimani bekliyor. Bu iki futbolcu bile Fenerbahçe'yi değiştiremeyecekti” ifadelerini kullandı.

“UEFA’da kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor”

Tümer Metin, “UEFA’da kazanılan galibiyete 570 bin euro geliyor. Dün Galatasaray 2.9 milyon euro kasasına koydu. Takımlar en azından para için daha iyi oynar. Bu kadro insanları yanıltıyor. Bu kadronun mücadele etme şansı var. Bu kadronun gerçekten kalite anlamında ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ben yapmadım. Kadroyu yayıncı kuruluş yapmadı. Ciddi bir kalite sıkıntısı var” dedi.

“Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim"

Frey hakkında konuşunca eleştirildiğinden yakınan Tümer Metin, “Düşman değilim ki ben. Herkes gibi ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını isterim. Ülke puanı için, yayıncı kuruluş için talep ederim ama işin bir gerçeği var. Bu takımın kalitesi eksik. Bu takım geri düştüğünde zor maç çevirir. Zorluk derecesi olan her maçta Fenerbahçe, oyunu çevirmekte zorlanır. Zagreb'de sokağa çıksam insanlara Frey mi oynasın Soldado mu oynasın diye sorsam yedi millet Soldado der. Ben bu rotasyon işini de anlamıyorum. Fenerbahçe'nin toparlanmak için bir şansı var. O da derbi maçı” ifadelerini kullandı.