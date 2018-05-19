Tüm yurtta 19 Mayıs heyecanı yaşanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

Güncellenme 19 Mayıs 2018 12:32

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 il ve KKTC gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Bu sabah saat 09.00'da yürüyüşe geçen heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Buradaki törenin ardından Osman Aşkın Bak, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

Vatandaşlar Atatürk’ü dualarla andı

Ziyarete gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine çiçek koyarak dualar okudu. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyenler, nöbet değişiminin tamamlanmasıyla askerleri uzun süre alkışladı.

Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu

Vatandaşlar, Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada fotoğraf çektirip, 10. yıl ve İzmir marşlarını okudu. Ayrıca, Atatürk'ün şahsi eşyalarının sergilendiği Atatürk Müzesi ile Kurtuluş Savaşı Müzesi girişinde uzun kuyruklar oluştu.

19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Ankara'da olduğu gibi diğer illerde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İstanbul'da düzenlenen programa, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonundaki programa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koru, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ''19 Mayıs ve Atatürk'' konulu sinevizyon gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından seslendirilen ''Gençlik Marşı'' izleyicilerden alkış aldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte, engelli sporcuların tekvando gösterisiyle Spor İstanbul Grubu'nun ''gençlik, dans ve spor'' temalı gösterisi ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde'de de törenler düzenlendi.

Atatürk'ün Samsun'da karaya çıkışı canlandırıldı

Öte yandan, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da ilk adım attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Mustafa Kemal Atatürk ve 18 silah arkadaşının karaya çıkışı canlandırıldı.

Samsun Liman içinde Atatürk ve 18 silah arkadaşının bal mumu heykelinin bulunduğu Bandırma Gemi Müzesi'nde düzenlenen törende, deniz ve kara askerleri, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağını ellerinde karaya çıkardıktan sonra izci öğrencilere teslim etti.