Tüm noktalar tutuldu! Kurt Kapanı-16 başladı

İstanbul'da havadan, karadan ve denizden tüm noktalar tutuldu. Kurt Kapanı-16 resmen başladı.

Güncellenme 26 Nisan 2018 15:43

İstanbul'da hava ve deniz polisinin desteği ile yapılan Kurt Kapanı-16 operasyonu başladı. Kentin karadan, havadan, denizden giriş ve çıkışları tutuldu. Operasyon kapsamında 150 noktada 2 bin polis görev yapıyor.

İstanbul Emniyetinden açıklama

Bugün, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle 14.00'te başlayan Kurt Kapanı-16'ya tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

İki bin personel görev yapıyor

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğü'ne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 150 noktada, 2 bin personel ile uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Terör olaylarını önleme amaçlı

Asayiş ve terör olaylarını önleme amacıyla başlatılan operasyonda; motorlu taşıt sürücüleri, yayalar, deniz yolu ve hava yolu ile İstanbul'a giriş yapan herkesin denetlenmesine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.

İş yerleri arandı

Polis ekipleri, vatandaşları GBT sorgusundan geçiriyor. Ayrıca bazı iş yerlerinde ve mekanlarda aramalar yapılırken Kurt Kapanı-16 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamaların saat 16.00'ya kadar süreceği belirtildi.