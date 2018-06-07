Tüm gün tok kalmak için...

Gün boyunca devam eden fiziksel ve zihinsel aktivitelerin beslenme alışkanlıklarının değişmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 07 Haziran 2018 12:44

Uzmanlar beslenme alışkanlığı kazanmak ve sağlıklı beslenmek için glisemik indeksi düşük ve lif oranı yüksek besinler tercih etmek gerektiğini ifade ediyor. Uzun süre tokluk yaşayabilmek için uzmanlar bu besinleri sıraladı. Uzmanlar, bitkisel besinler başta olmak üzere pek çok yiyecek besinlerin mide ve bağırsaktan geçişini kolaylaştıran lifler içermektedir.

Lifler iki çeşittir

Meyve, sebze ce tam tahıllı yiyecekler atık maddelerin sindirilmesi üzerinde önemli role sahiptir. Besinlerin içerisinde bulunan lifler iki çeşitten oluşmaktadır. Bunlar suyla karışabilen lifler ve suyla karışamayan liflerdir. Suyla karışabilen olanlar, yemek sonrası kanda artan şeker düzeyini azaltmaya yardımcı olurlar. Suyla karışmayan lifler ise bağırsakta hacim oluşturup dışkı hacmini artırır ve dışkılama sürecini kolaylaştırır. Yüksek lif içeren posalı besinler kalın bağırsak ve rektum kanserinin önüne geçmesine sebep olur.

Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerini yavaş ve daha az yükseltmektedir.

Uzmanlar bazı önerilerde bulundu