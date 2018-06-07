Tüm gün tok kalmak için...
Gün boyunca devam eden fiziksel ve zihinsel aktivitelerin beslenme alışkanlıklarının değişmesine neden olduğu ortaya çıktı.
Uzmanlar beslenme alışkanlığı kazanmak ve sağlıklı beslenmek için glisemik indeksi düşük ve lif oranı yüksek besinler tercih etmek gerektiğini ifade ediyor. Uzun süre tokluk yaşayabilmek için uzmanlar bu besinleri sıraladı. Uzmanlar, bitkisel besinler başta olmak üzere pek çok yiyecek besinlerin mide ve bağırsaktan geçişini kolaylaştıran lifler içermektedir.
Lifler iki çeşittir
Meyve, sebze ce tam tahıllı yiyecekler atık maddelerin sindirilmesi üzerinde önemli role sahiptir. Besinlerin içerisinde bulunan lifler iki çeşitten oluşmaktadır. Bunlar suyla karışabilen lifler ve suyla karışamayan liflerdir. Suyla karışabilen olanlar, yemek sonrası kanda artan şeker düzeyini azaltmaya yardımcı olurlar. Suyla karışmayan lifler ise bağırsakta hacim oluşturup dışkı hacmini artırır ve dışkılama sürecini kolaylaştırır. Yüksek lif içeren posalı besinler kalın bağırsak ve rektum kanserinin önüne geçmesine sebep olur.
Glisemik indeksi düşük besinler, kan şekerini yavaş ve daha az yükseltmektedir.
Uzmanlar bazı önerilerde bulundu
- Her sabah veya akşam düzenli olarak kuru incir ve kuru kayısı yemeye özen gösterin.
- Her sabah akşamdan 1 tatlı kaşığı keten tohumunu bir bardak suyun içerisinde bekletin ve şişen taneleri yoğurda karıştırıp tüketin. Bu hem posa alımını hem de omega 3 alımını artırmış olursunuz.
- En fazla günde 3 defa zencefil çayı içmeye özen gösterin.
- Bağırsak florasını dengelemek için bir hafta boyunca her akşam sarımsak tüketin
- Magnezyum oranı yüksek besinleri bol bol tüketin.
- Magnezyum içeriği yüksek besinleri tüketemiyorsanız gıda takviyesi alın.