Geçen yıl eşinden boşanan bir zamanların ünlü mankeni Tülin Şahin, yeni bir aşka yelken açtı.

Güncellenme 20 Eylül 2018 11:36

12 yıllık eşi Memet Özer’den geçen sene boşanan ünlü manken Tülin Şahin’in yeni bir isimle aşk yaşadığı ortaya çıktı. İddiaya göre Şahin, yaklaşık 2 aydır ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Portekizli iş insanı Pedro De Noronha'yla beraber.

Evlenmeye hazırlanıyorlar

Kısa süre önce başlayan ilişkinin ciddiyet kazandığı belirtilirken, çiftin yakın bir zamanda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

“Metal yorgunluğu yaşıyorduk”

Boşanma sonrası açıklama yapan Memet Özer, “Metal yorgunluğu yaşıyorduk. Son zamanlarda anlaşamıyorduk. Bu yüzden ayrıldık. Zaman içinde anlaşamadığımız konular arttı, zaten çok farklı iki insanız. Asıl sebep bu. Tülin hayata çok iş odaklı bakar, kontrol tutkunu. Her şeyi çok fazla ciddiye alır. Ben öyle değilim, daha keyif adamıyım. Arkadaşlarım var, sosyal olmayı seviyorum. Aramızdaki temel fark buydu. Benim gibi daha rahat bir adamın kontrol bağımlısı bir kadınla devam etmesi en büyük meseleydi. Yoksa biz aşık olarak evlendik. Gerçi Tülin'in çalışma şartları da bunu gerektiriyordu, suçlamıyorum” demişti.