TÜİK asgari ücret için bu rakamı önerdi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’daki asgari ücret oranlarını belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Güncellenme 20 Aralık 2018 16:59

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışanların 2019’daki asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

TÜİK’in önerdiği rakam ne kadar?

TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim tutarını "ağır" statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, "orta" statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, "hafif" statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı.

“Altına imza atarız”

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, asgari ücret rakamının 7-8 milyon çalışanı doğrudan etkilediğini belirterek "Makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu ve asgari ücretli mutlu olur, biz de mutlu oluruz. Altına imza atarız. 44 yılda 3 kere anlaşarak rakamı belirledik. Gönlümden geçen hükümet, işveren ve işçi birlikte bu rakamın altına imza atalım" diye konuştu.

TİSK’in önerisi

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da işverenler olarak herhangi bir rakam belirtmediklerine işaret ederek 2019'daki hedef enflasyonun, işsizlik ve büyüme oranlarının da dikkate alınarak bir rakam belirlenmesini istediklerini söyledi.