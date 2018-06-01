Tuğrul Türkeş'ten bomba açıklamalar!

Tuğrul Türkeş, MHP ile AK Parti arasındaki ittifakın seçim sonrası devam etmeyeceğini iddia etti.

Güncellenme 01 Haziran 2018 12:37

1 Kasım seçimleri öncesi MHP'den ayrılarak seçim AK Parti'ye geçen Tuğrul Türkeş, MHP ile yapılan ittifakın seçimden sonra devam etmeyeceğini, Demirtaş ağır cezada yargılanırken aday gösterdiklerini şimdi de dilekçe verip tahliye etmek istediklerini, savcılığın bir suç tespit ettiğini ve bir yargılamanın söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye bir iki seneye tekrar seçime gider

Türkeş, seçim sonrası AK Parti-MHP ittifakının devam etmeyeceğini, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meydanlarda bunu söylediğini, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye oy vermek gerektiğini, yoksa bu işin amacına ulaşamayacağını, bu durumda Türkiye'nin bir iki seneye tekrar seçime gideceğini belirtti.

Gönül yapmak zor

Anayasa'da değişiklik yapıldığında cumhurbaşkanlığı sisteminde kısmı bir değişiklik yapıldığını belirten Türkeş, Türkiye'de siyasi görüşü, inancı, felsefesi ne olursa olsun herkesin birey olarak kendisini bulabileceği yeni bir anayasal çerçevenin ortaya koyulması gerektiğini, bölge ile ilgili yapısal olarak binaları yapmanın çok kolay olduğunu, zor göründüğünü ama yapıldığını, gönülleri yapmanın daha zor olduğunu söyledi.

MHP’ye karşı çıkanlar prim yapmak isteyenler

Türkeş, Güneydoğu'nun rehabilitasyonu ile ilgili o bölgeden birçok insandan 'Doğru karar verilmiştir' şeklinde tebrik, onayını kulaklarıyla duyduğunu, Güneydoğu'da halkın çok bilinçli olduğunu, bölgenin barışı, huzuru, sükunu olacaksa bu ülkeyi sevenlerle daha iyi yapılacağını bildiğini, 'Bu işten bize bir kar çıkar mı?' diye Kürtçülük yapan çevrelerin 'MHP ile olmaz kardeşim, Güneydoğu'dan oy alınmaz' diyenlerin kendilerine prim çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

OHAL neden uzatılıyor?

MGK toplantısından tavsiye kararı çıktığını, hükümete gittiğini, hükümetin de OHAL'i uzatalım dediğini ve uzattığını vurgulayan Türkeş, FETÖ darbe girişimi nedeniyle ve diğer terör örgütleri ile mücadelede bir zorunluluk ortaya çıktığını, kimsenin bayıla bayıla OHAL ilan etmeyeceğini, böyle bir şeyi kimsenin istemeyeceğini, gelen bilgi ve belgelerin OHAL'in uzatılması gerektiğini gösterdiğini, OHAL'in siyasi olarak sağladığı olumlu bir şeyin olmadığını ileri sürdü.

Akşener hakkındaki görüşleri

Türkeş, İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i uzun zamandır tandığını, hanımların siyasette olmasından yana olduğunu, üslubunun bir 'Hanım siyasetçi' üslubu olmadığını, söylemlerinde hiçbir şey olmadığını, halkın diğer muhalefet partilerini yeterli bulmadığı için yeni partinin ortaya çıktığını, yeni şeylerin söylenmesi gerektiğini belirtti.