Tuğrul Türkeş: Bu karara ailecek müteşekkiriz!

Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş Üniversitesi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Şubat 2019 12:16

AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir duyarlılık göstererek Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş olarak değiştirileceğini düşündüğünü, bunun önemli bir kadirşinaslık olduğunu, Türkeş ailesi olarak müteşekkir olduklarını söyledi.

Tuğrul Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aranarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirileceğini söylemesi hakkında AA’ya değerlendirmelerde bulundu.

Türk milletinin kadirşinas bir toplum olduğunu dile getiren Türkeş, bugüne kadar Türkiye siyasetinde önemli rol oynayan bütün tarihi şahsiyetlerin isimlerinin, kalıcı olması için üniversitelere ve önemli kurumlara verildiğini hatırlattı.

“Türkeş ailesi olarak müteşekkiriz”

Tuğrul Türkeş, bugüne kadar sadece babası Alparslan Türkeş’in isminin bir üniversiteye verilmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyarlılık gösterdiğini, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Alparslan Türkeş isminin verilmesine karar verdiğini, rahmetli Türkeş’in iki dönem Adana milletvekilliği yaptığını, bunun da önemli bir kadirşinaslık örneği olduğunu, Türkeş ailesi olarak müteşekkir olduklarını söyledi.

“Türk gençliğinin bilime, kültüre dayalı yetişmesine önem veren bir şahsiyettir”

Alparslan Türkeş'in, Ülkü Ocaklarını kurarak Türk gençliğinin bilime, kültüre dayalı yetişmesine önem veren bir şahsiyet olduğunu belirten Tuğrul Türkeş, babasının adının, bilim ve teknoloji üniversitesi olarak kurulan bir üniversiteye verilmesinin ayrıca anlamlı olduğunu söyledi.

Türkeş, "Rahmetli Türkeş, ömrü boyunca gençlerin bilime bağlı ama tarihini, geçmişini de bilen insanlar olarak yetişmesini arzulayan ve bu doğrultuda çaba sarf eden bir insandı. Üniversiteye adının verilmesi bu bakımdan çok güzel olmuştur” dedi.