Tudor'dan Sneijder değerlendirmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder için "Kulüp ve oyuncu görüşüyor. Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır." dedi.

Güncellenme 12 Temmuz 2017 21:56

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Östersunds maçı öncesi Tudor'dan Sneijder açıklaması geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecekleri Östersunds karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.



Tudor, "Defansip ve ofansif olarak iyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Yarın zor bir maç bizi bekliyor. Özel bir durumun içerisindeyiz. Sezon geç bitti ve erken açtık. Sıcak bir yerden soğuk bir yere geliyoruz. O yüzden bunun dezavantaj olacağını düşünmüyorum. Zemin nasıl olursa olsun 11'e 11 oynuyoruz. Antrenmanalarda sahaya alışmaya çalışıyoruz. Kuradan önce rakip ile ilgili çok bilgili değildik. Kuradan sonra baya bir bilgi edinme şansı buldum. Maçlarını izledik. Zor bir maça çıkacağız." dedi.



BELHANDA OYNAYACAK MI?

Yeni transfer Belhanda'nın Östersunds karşısında forma giyme olasılığını değerlendiren Tudor, "Son hazırlık maçı şanssız oldu. 2 sakat verdik. Belhanda'nın oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." şeklinde konuştu.



SNEIJDER AÇIKLAMASI

Sneijder'le ilgili de konuşan Hırvat teknik adam, "Kulüp ve oyuncu görüşüyor. Eminim oyuncu için en iyisi olacaktır. Şu an maçı düşünüyorum." dedi.

TRANSFER

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tudor, "Aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Ama şu anki kadromuz bu turu geçmek için yeterli." ifadelerini kullandı.