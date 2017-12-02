Tudor'dan "neden yenildik" açıklaması

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 yenmesinin ardından İgor Tudor basın toplantısı yaptı.

Güncellenme 02 Aralık 2017 23:24

Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçı, sarı-kırmızılıların 3-0 mağlubiyeti ile sona erdi.

Tudor açıklama yaptı

Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Igor Tudor, maçın ardından açıklama yaptı.

Tudor, Beşiktaş'ın bu maçta daha iyi oynadığını, Galatasaray'ın ise iyi oynayamadığını söyleyerek, "Kendi oyuncularımda stat, atmosfer gibi şeylerden etkilenen bir durum gördüm, bu da hoşuma gitmedi" dedi.

Takımın bugün kendinde olmadığını belirten Tudor, şunları söyledi; "Kaybedebilirdin, ama kendin olman lazım. Bugün Galatasaray gibi oynamadık. Bir sonraki büyük maçta, bunun için bir çözüm bulmaya çalışacağız"