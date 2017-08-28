Tuba Büyüküstün'den sevgilisiyle fotoğrafını çeken turiste tepki

Oyuncu Tuba Büyüküstün havalimanında hayranı tarafından sevgilisi Umut Evirgen ile fotoğrafları çekilince müdahale etti.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:45

Geçtiğimiz sezon Cesur ve Güzel dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen önceki gün ABD’den İstanbul’a geldi. Magazin Duayeni sitesinin özel haberine göre Büyüküstün, Atatürk Havalimanı’nda Arap bir hayranı tarafından görüntülendi.

Hayranının yanına giden 35 yaşındaki oyuncu, "Yaptığınız doğru değil, lütfen o fotoğrafı silin" dedi. Arap hayranı fotoğrafı sildikten sonra Evirgen'e "Peki siz o musunuz?" diye sordu. Bu soruya Evirgen 'hayır' diye yanıt verdi. Daha sonra Büyüküstün arap hayranının cep telefonunu sevgilisine uzatarak hayranıyla fotoğraf çektirdi.

NE OLMUŞTU?

Vatanım Sensin dizisinde rol alan meslektaşı Onur Saylak'tan haziran ayında boşanan Büyüküstün, işletmeci Umut Evirgen ile ilk kez Emirgan’da görüntülenmişti. Olayın ardından Evirgen’in korumaları olduğu iddia edilen 2 kişinin, Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın içinde olduğu aracı kovalamaya başladığı, aracın önünü keserek silah zoruyla Bayrak’ın fotoğraf makinesini gasp ettiği önü sürülmüştü.

Bu kapsamda gözaltına alınan Evirgen ve korumaları olduğu iddia edilen Doğan Akbaş ile Ahmet Fatih Baltacı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak ilk duruşmada savcının talebi üzerine üç isim tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.