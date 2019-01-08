TSK'ya yapılan FETÖ operasyonunda şaşırtan ayrıntı

FETÖ soruşturması kapsamında THK'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 7 numara olarak görev yapan bir pilot da gözaltına alındı.

Güncellenme 08 Ocak 2019 10:07

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün “mahrem abileri” tarafından ankesörlü telefonla arandıkları tespit edilen 23 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

23 asker gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bu kapsamda, Konya merkez olmak üzere Adana, Ankara, Balıkesir, Amasya, Kayseri, Kütahya, Kırklareli, Malatya, Şırnak, Tekirdağ illerinde 3 albay, 1 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 4 üsteğmen, ve 5 astsubay olmak üzere toplam 23 askeri gözaltına aldı.

Türk Yıldızları’nda görev yapan asker de var

Operasyon kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nda 7 numara olarak görev yapan Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 Aralık'ta açığa alınan Adalı'ya savcılıktaki sorgusunda, 30 Ağustos 2015 tarihinde Ankara'daki 30 Ağustos törenlerinde aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokolün oturduğu yerin hemen üzerinden neden alçak uçuş yaptığı da soruldu. Adalı, uçakta bir arıza olduğunu ileri sürerek, ''Uçakta bir arıza vardı. O nedenle alçak uçuş yaptım. Herhangi bir kastım yoktu" dediği öğrenildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adalı'nın ankesörlü telefonlardan mahrem abileri arayarak 70'e yakın görüşme yaptığı da tespit edildi.

İki kişi itirafçı oldu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Hava Pilot Yüzbaşı Ali Onur Adalı'nın da bulunduğu 21 asker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 2 kişi de etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olmaları sebebiyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.