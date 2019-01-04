TSK'ya sızan FETÖ'cüler ile "mahrem imamlara" operasyon!

Konya merkez olmak üzere 26 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 10:01

Konya merkezli 26 ilde FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün TSK’ya sızdırdığı askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce de gözaltına alınan FETÖ mensubu askerler ve bunlara "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilen kişilerin verdikleri ifadeler doğrultusunda belirlenen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda polis ekipler tarafından, Konya merkezli 26 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, TSK içinde askeri personele "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Operasyon devam ediyor.