TSK'ya kripto FETÖ'cü operasyonu!

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 25'i yakalandı.

Güncellenme 04 Mart 2019 11:18

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik Bursa merkezli operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Gelen bilgiye göre; Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" tarafından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 25'i muvazzaf 50 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

25 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince Bursa merkezli 19 ildeki adreslere düzenlenen operasyonda aralarında halen görevde olan askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.