TSK'nın zirvesi sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Zeytin Dalı Harekatı'nı denetlemek için sınıra gitti.

Güncellenme 26 Şubat 2018 22:00

Beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Zeytin Dalı Harekâtı'nı denetlemek için sınıra giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kritik açıklamalarda bulundu.

Dış güçler hezimete uğratılacak

Akar yaptığı açıklamada, Afrin'de bulunan ve bölgeye dışarından getirilen yabancı uyruklu teröristler ile bunları destekleyen dış güçlerin hezimete uğratılacağını belirtti.

Temizlenen bölgelere dönüşler başladı

Siviller konusunda her türlü hassasiyetin gösterildiğini aktaran Akar, terörden temizlenen yerlerde eve dönüşlerin başladığını, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğü esasına dayalı olduğunu vurguladı.

TSK konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte 26 Şubat 2018 tarihinde Hatay’da bulunan Zeytin Dalı Harekâtında görevli çeşitli karakol, birlik, Ordu ve Tugay komuta yerleri ile TSK Sağlık Komutanlığı Seyyar İlk Yardım Hastanesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur. Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personel ile bir araya gelen Orgeneral AKAR, başarıyla sürdürülen “Zeytin Dalı Harekâtı” hakkında bilgi ve brifing almış, harekâta ilişkin çeşitli konularda emir ve direktifler vermiştir."