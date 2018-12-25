TSK'nın yeni oyuncağı Kargu! İşte özellikleri...

Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı öncesinde İHA Kargu’lardan 40 tanesi TSK'ya teslim edildi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 11:03

Türkiye yerli ve milli sanayi hamleleri yapmaya devam ederken TSK’ya teslim edilenler arasına bir yenisi daha eklendi.

Suriye’ye operasın öncesi dikkat çeken teslimat

Bu kapsamda geliştirilen kamikaze İHA Kargu’lardan 40 adeti TSK'ya teslim edildi. Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlığı öncesinde bu İHA'lar meskun mahal operasyonlarındaki etkisiyle dikkat çekiyor.

Kargu’nun özellikleri neler?

Kargu; farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, Kargu'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Eve dönüş özelliği

Kargu; görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen Kargu, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.