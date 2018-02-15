TSK'nın yeni gözlem noktası o bölgede yer aldı!

Astana anlaşması çerçevesinde İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine ulaşan konvoy konuşlandırıldı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 11:27

TSK'ya ait bir konvoy, Astana anlaşması çerçevesinde İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Maarretinuman ilçesine ulaştı.

İdlib'deki kaynakların aktardığına göre, dün akşam Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib-Afrin hattında güneye doğru yol aldı.

Konvoyun İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Maarretinuman ilçesine bağlı Es Sırman köyünde konuşlandığı açıklandı.

Yeni gözlem noktası ise Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer aldığı belirtildi.

Konvoyun konuşlandığı yeni noktanın tam karşısında ise Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli gruplar yer alıyor.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Anlaşmada, Türkiye'nin Suriye'de 12 gözlem noktası bulundurması yer alıyordu.