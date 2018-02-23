TSK'nın vurduğu YPG konvoyunun fotoğrafları ortaya çıktı!

TSK'nın YouTube'dan paylaştığı Afrin'e girmeye çalışan YPG konvoyunun yok edilişine ait fotoğraflar ortaya çıktı

Güncellenme 23 Şubat 2018 15:35

Afrin'e yaklaşan 40 araçlık YPG konvoyu TSK tarafından fırlatılan roketle havaya uçurulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı resmi Youtube hesabından da görüntüleri yayınlamıştı. İmha edinilen konvoya ait gündüz çekilmiş fotoğraflar yayınlandı. Konvoyda ölenler arasında rejim yanlısı milisler de var.

Operasyon gece yarısı yapıldı

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada gece yarısı 00.45'de Afrin'e giden bir terör konvoyunun vurulduğunu duyurdu.

Genelkurmay resmi açıklama yaptı

Resmi açıklama yapan Genelkurmay, 130-40 araçtan oluşan konvoyda çok sayıda terörist ve silah bulunuyordu. Konvoyun hedef alındığı yer, Afrin'in güneydoğusundaki Ziyare kontrol noktası" demişti.

Afrin'e 15 km kala vuruldu

Afrin'e 15 km mesafesi kalan konvoy, TSK'nın yaptığı operasyonla alev topuna döndü. Genelkurmay Başkanlığı, karadan konvoya ateşlenen roketlerin fotoğraflarını servis etti.

Youtube görüntüleri kaldırdı

Youtube'dan paylaşılan konvoyun vurulma görüntüleri kaldırıldı. Bunun üzerine TSK görüntüleri Twitter'dan yayınladı. Yerel kaynaklar, imha edilen konvoydan çok sayıda fotoğrafı sosyal medyadan paylaşıyor.