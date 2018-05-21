TSK'dan terör örgütlerine ağır darbe

TSK, son bir hafta içinde yaptığı 388 operasyonda 21 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 12:27

Türkiye'de 14-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 21 terörist etkisiz hale getirildi.

388 operasyon yapıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında son bir haftada, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 388 operasyon yapıldı.

Çok sayıda örgüt mensubu ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan 190 örgüt mensubu, DEAŞ'la irtibatı olan 35 kişi, FETÖ kapsamında ise 527 örgüt mensubu gözaltına alınırken, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 16 zanlı gözaltına alındı.

21 terörist etkisiz hale getirildi

Planlı bir şekilde yapılan operasyonlarda, 768'i terör suçları, 75'i düzensiz göç ve 3 bin 216'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 59 kişi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda, teröristlerden 11'i ölü, 8'i sağ, 2'si teslim olmak üzere 21'i tanesi etkisiz hale getirildi.

Tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi

Şırnak, Batman, Mardin ve Diyarbakır'da da yapılan operasyonlarda, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan altı sığınak, mağara ve barınak ele bulurken, tuzaklanmış bir şekilde bulunan yeni el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 326 kilogram patlayıcı madde, 63 el bombası, 1'i füze 13'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 17 silah ile 3 bin 100 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.