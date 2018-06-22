TSK'dan PKK'nın kalbine hançer!

TSK, terör örgütü PKK'nın kalbi niteliğindeki Kandil'e bomba yağdırdı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 15:22

TSK, Kandil'e yönelik devam eden operasyonda Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu hız kesmeden devam ederken, en, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil'in güneyden giriş noktası görüntülendi.

TSK'nın Kuzey Irak'taki ilerleyişi sürerken, "Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan" parolasıyla bölgede adım adım ilerliyor.

10 Mart'tan bu yana yapılan harekatta, yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yok edildi.

F-16'ların bölgeyi havadan bombaladığı operasyon kapsamında, terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil adeta yerle bir edildi. Örgütün en önemli noktası olan Kandil'in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi.