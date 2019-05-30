TSK'dan "Pençe Harekatı" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 10:15

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

PKK'ya ait hedefler vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.