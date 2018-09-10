TSK'dan ÖSO'ya İdlib talimatı! "Hazır olun"

İdlib'te yaşanan gerginlik sonrası Suriye sınırına konuşlandırılan Türk askeri sayısının 30 bini aştığı belirtildi.

Güncellenme 10 Eylül 2018 09:19

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgeleri ve İdlib hattındaki Türk askeri sayısı 30 bini geçti. Son 15 günde sınıra konuşlandırılan zırhlı ve tank sayısı iki katına çıkarıldı. Stratejik noktalara füze rampaları ve topçu bataryaları yerleştirildi. Suriye rejiminin ve Rusya’nın İdlib'e yönelik bombardımanı sürerken, TSK'dan Afrin, Azez, Cerablus, El Bab ve Çobanbey hattındaki ÖSO birliklerine, "Askeri sevkiyata hazır olun" talimatı gitti.

Sınırda 30 bin Türk askerli bulunuyor

Rusya ve beraberindeki Esad rejimi İdlib’e yönelik saldırıyı artırdı. Bu kapsamda son iki günde 58 merkez vuruldu. Cisr el Şugur, Sahlel Gab ve Morek bölgelerinde yoğunlaşan kara ve hava bombardımanlarında çoğu sivil 29 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ise tansiyonun her dakika yükseldiği bölgeye dönük askeri önlemlerini arttırıyor. Bu kapsamda, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı bölgeleri ve İdlib hattında konuşlu 12 gözlem noktası ile birlikte sınırdaki Türk askeri sayısı 30 bini geçti.

TSK’dan, ÖSO’ya hazır olun talimatı

TSK, Yayladağı ve Atme arasında sınır kalkanı oluşturdu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan birlikler İdlib sınırına sevk edildi. Son 15 günlük süreçte sınır hattında konuşlandırılan zırhlı ve tank sayısı iki katına çıkarılırken, stratejik noktalara füze rampaları ve topçu bataryaları yerleştirildi. Afrin, Azez, Cerablus, El Bab, Çobanbey, Mera ve Savran hattındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarına "hazır olun" emri verildi.

Vatan Cephesi çatısı altında 30 bin savaşçı bulunuyor

Yeni Şafak’ın haberine göre, TSK, ÖSO’ya bazı talimatlar gönderdi. Buna göre, asker sayıları, silah ve mühimmat miktarları rapor olarak sunmaları, askeri sevkiyata her an hazır olmaları istendi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde oluşturulan Ulusal Ordu çatısı altında 30 bin ÖSO savaşçısı bulunuyor. Bunlardan 10 bini bölgede bekletiliyor, 20 bini ise İdlib’e nakledilmek için hazır tutuluyor. İdlib’te tüm gruplar 'Vatan Cephesi' çatısı altında birleşince 30 bin savaşçı ortaya çıkıyor.

Türkiye nasıl bir yol izleyecek?

Uzmanlar Hatay sınırı ve Suriye içlerinde devam eden hareketliliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'seyretmekle yetinmeyeceğiz' açıklamasıyla paralel değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Şah-Fırat Operasyonu Komutanı Emekli General İhsan Başbozkurt, Esad'ın Dera ve Guta vahşetini İdlib'te tekrar edemeyeceğini, Türkiye'nin barış merkezli yapıcı çabalarının dikkate alınması, aksi halde herkesin ağır bedel ödeyebileceğini vurguladı.

Erdoğan, “seyirci kalmayacağız” demişti

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ise sınır hattındaki hareketliliğin sadece savunma faaliyeti olmadığını, olayın taarruz boyutu da taşıdığını belirterek "İdlib üzerinden yürütülen savaş, Afrin ve Fırat Kalkanı'na yönelik kirli emelleri de bünyesinde barındırıyor" diye konuştu. TSK için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirten Başbuğ, Erdoğan'ın "seyirci kalmayacağız' ifadesini de değerlendirerek, bu sözün sahada tam anlamıyla uygulanacağını dile getirdi.