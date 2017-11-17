TSK'dan Kuzey Irak'ta hava operasyonu
Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kampları vuruldu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildi.
Bu kapsamda, bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen barınak, sığınak, silah mevzisi ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekata katılan jetler, emniyetle üslerine döndü.