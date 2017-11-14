TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap'ta saldırı hazırlığındaki 5 teröristi vurdu.

Güncellenme 14 Kasım 2017 18:50

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 teröristetkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan 4 mağara ve iletişim tesisleri imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına yönelik harekatlar devam ediyor.

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