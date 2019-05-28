TSK'dan Irak'ın kuzeyine PKK operasyonu!

TSK, Kuzey Irak’ta Hakurk bölgesindeki PKK hedeflerine kara ve hava harekatı düzenledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 11:39

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekat başlatılmıştır” denildi.

Tanker uçakları destek verdi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı. Pençe Harekatı'nda komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. 10'dan fazla savaş uçağı belirlenen hedefleri ateş altına aldı, tanker uçakları destek verdi.

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi. Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Operasyon Atak helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.

Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.