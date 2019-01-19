TSK'dan bugüne kadar kaç FETÖ'cü ihraç edildi?

Milli Savunma Bakanlığı; yeni askerlik sistemi, Soçi mutabakatı ve TSK'dan tasviye olan FETÖ'cü sayısı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 19 Ocak 2019 13:08

Milli Savunma Bakanlığı, üzerinde çalıştıkları tek tip askerlik sistemi ve gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sona erdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı belirtildi.

Kaç FETÖ’cü ihraç edildi?

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildiği belirtilen açıklamada, şu an 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlemlerin devam ettiği dile getirildi.

Çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında çalışmaların bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ettiği vurguladı.

Tep tip askerlik sistemi

Yeni askerlik sistemine dair de yapılan açıklamaya göre, çalışmaların devam ettiği, bu çalışmaları tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunacakları ifade edildi.