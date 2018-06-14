TSK'dan Akar-Scarparrotti görüşmesi açıklaması

TSK, Orgeneral Hulusi Akar ile NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti'nin görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 14 Haziran 2018 11:11

TSK'dan Orgeneral Hulusi Akar ile NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti'nin görüşmesiyle ilgili bir açıklama geldi.

Açıklamada, Genelkurmay Başkanı Akar'ın NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptığı, ikinci görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Daha sonra da bir açıklama daha yapan TSK, Türk ve ABD askeri yetkililerinin 12-13 Haziran'da toplantı yaptıklarını, Stuttgart'taki toplantıda Münbiç yol haritasında mutabakat sağlandığını belirtildi.

Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD’nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart’ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı.