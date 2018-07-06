TSK'daki FETÖ'cülere büyük darbe! Tam 48 ilde...

FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden iletişim kurduğu belirlenen 271 TSK personeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı .

Güncellenme 06 Temmuz 2018 09:17

FETÖ'de faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen ve çoğu muvazzaf olan 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ'cü askerlerin büyük bir bölümünün muvazzaf askerlerden oluştuğu belirtildi. Öte yandan şüpheliler arasında emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu öğrenildi.

İstanbul merkezli başlatılan operasyon 48 ilde devam ediyor. Evlerinde ve iş yerlerinde arama yapılan şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dijital delillere el konuldu.