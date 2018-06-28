TSK'da kritik FETÖ operasyonu

Hatay'dan yürütülen FETÖ operasyonunda 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 28 Haziran 2018 17:41

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 24 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı belirtildi.