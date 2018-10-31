TSK'da FETÖmetre ile temizlik yapılıyor

FETÖmetre ile TSK'daki çok sayıda FETÖ'cü deşifre ediliyor.

Güncellenme 31 Ekim 2018 10:18

TSK’daki FETÖ üyelerini deşifre edebilmek için geliştirilen FETÖmetre ile şimdilik sadece Deniz Kuvvetlerinde kullanılıyor.

30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 3 teğmen, 6 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖmetre nedir?

FETÖmetre analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk mühendislerce yapılan "karar destek programına" yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı.

FETÖmetreye girilen verilerin sonucunda birbirini tanımadıklarını iddia eden darbe sanıklarının birçok ortak noktası da tespit edildi.

FETÖmetre geliştirildi

Çoğu kurmay olan bu subayların yüksek lisans ya da doktora tez danışmanlarının FETÖ'den yargılanmaları, askeri lise sınavında aynı sorulara doğru ve yanlış cevap vermeleri, aynı ortaokul mezunu olmaları, göreve atandıktan sonra birçoğunun personel temin merkezleri ile ölçme ve değerlendirme görevlisi olmak istemeleri gibi ortak özelliklerinin tespit edilmesi üzerine FETÖmetre sistemi daha da geliştirildi.

Kriter sayısı artırıldı

Böylece FETÖmetre için ana kriter 70'e, alt kriter sayısı ise 249'a çıkarıldı.