TSK’da FETÖ temizliği

TSK, FETÖ ile mücadelesine devam ediyor. Tüm personellerin FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.

Güncellenme 13 Nisan 2019 10:37

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vururken FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Mücadele kapsamında Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden çalışmalarla FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

İhraç edilenlerin sayısı bin 412

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 795, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL’in kaldırılmasının ardından TSK'den ihraç edilen toplam personel sayısı 1412 oldu.

Rütbesi geri alınanlar

Öte yandan, bu süre içinde 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.