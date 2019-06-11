TSK'da FETÖ operasyonu! Kaç kişi gözaltına alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 48’i muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güncellenme 11 Haziran 2019 11:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 48’i muvazzaf 52 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

2 mahrem imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren 2 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandı

Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin 48'inin aktif görevde olduğu, diğer 2 astsubay hakkında idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca hakkında gözaltı kararı verilen 2 mahrem imamın, önceki operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirtildi. Şüphelilerden birinin Tarım ve Orman Bakanlığında diğerinin ise Sağlık Bakanlığında aktif görevde olduğu öğrenildi.