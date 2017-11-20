TSK'da 400 FETÖ'cü asker tespit edildi

Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni kanun hükmündeki kararname ile de 400 FETÖ'cünün daha ordudan atılacağı öğrenildi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 20:12

Jandarmada da yeni operasyonun yapılacağı belirtilirken, buradaki rakamın daha da yüksek olması bekleniyor.

Öte yandan FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra TSK'da gerçekleştirilen reform hızla devam ediyor. FETÖ'cü askerlerin temizlenmesi ile başlayan sürecin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yeniden yapılandırılan Kara Harp Okulu, ilk mezunlarını önümüzdeki günlerde verecek.